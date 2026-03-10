La pequeña localidad de Pablo Acosta, en el partido de Azul, será escenario de una propuesta gastronómica y cultural inédita en la región, la 1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha, que se realizará el domingo 15 desde el mediodía en el tradicional espacio gastronómico El Viejo Almacén.

El evento, con entrada libre y gratuita, combinará gastronomía, música y feria de emprendedores en un entorno rural que forma parte del corredor turístico de Boca de las Sierras, uno de los paisajes serranos más atractivos del centro de la provincia de Buenos Aires.

La fiesta contará con más de veinte stands de emprendedores y feriantes locales, además de una feria de artesanías, espectáculos en vivo, estatuas vivientes y servicio de cantina. Entre las propuestas gastronómicas se destacará la tradicional empanada de vizcacha, una preparación típica del ámbito rural, junto a otras opciones culinarias.

Uno de los aspectos destacados de la jornada será su carácter inclusivo, ya que habrá un stand con propuestas gastronómicas libres de gluten, pensado especialmente para personas con celiaquía.

La iniciativa fue declarada de Interés Cultural y Turístico por el Concejo Deliberante de Azul durante la primera sesión ordinaria del año. La resolución fue entregada por el presidente del cuerpo legislativo, Juan Ignacio Furiasse, y la concejal Natalia Colomé a los organizadores del evento, Viviana Coluccio y Fabián Vendemila.

Durante el reconocimiento, Coluccio destacó que el emprendimiento busca impulsar el desarrollo turístico de toda la zona serrana. “Más allá de que este proyecto sea familiar, apostamos al crecimiento de todo el corredor serrano Boca de la Sierra”, expresó.

Además, la fiesta tendrá una dimensión solidaria, ya que los feriantes colaborarán con la donación de alimentos no perecederos destinados al merendero comunitario “Pan del Cielo”.

Datos clave de la Fiesta de la Empanada de Vizcacha

📍 Lugar: El Viejo Almacén

📌 Localidad: Pablo Acosta – partido de Azul

🎉 Evento: 1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha

📅 Fecha: Domingo 15

🕛 Horario: Desde las 12:00

🎟 Entrada: Gratuita

🍽 Propuestas del evento:

Empanadas de vizcacha

Feria de artesanías

Más de 20 stands de emprendedores

Cantina y propuestas gastronómicas

Opciones sin gluten para celíacos

Espectáculos en vivo y estatuas vivientes

🤝 Actividad solidaria:

Donación de alimentos no perecederos para el merendero “Pan del Cielo”

ℹ️ Más información: