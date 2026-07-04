La ola polar continúa afectando a la provincia de Buenos Aires y este sábado dejó los registros térmicos más bajos del año en varias localidades. Azul y Bahía Blanca estuvieron entre las ciudades más frías del país, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por temperaturas extremas.

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En Bahía Blanca, la jornada comenzó con una temperatura mínima de -4,8 °C y una sensación térmica de -10,3 °C, la más baja registrada en lo que va de 2026. Con esos valores, la ciudad se ubicó tercera en el ranking nacional de temperaturas más bajas.

Por delante quedaron únicamente Esquel, con -5 °C, y la localidad bonaerense de Azul, que registró una mínima de -4,9 °C, consolidándose como una de las ciudades más frías del país durante la mañana.

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Frente a este escenario, el SMN renovó la alerta amarilla por frío extremo para Bahía Blanca y gran parte del sudoeste bonaerense. El organismo advirtió que estas condiciones pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo como niños, adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Ante las bajas temperaturas, el organismo recomendó evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa para conservar el calor corporal, mantenerse en movimiento y calefaccionar los ambientes de forma segura.

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Además, aconsejó evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratado y no consumir bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar el riesgo de hipotermia. También recordó que, ante síntomas asociados al frío, no se debe recurrir a la automedicación y es necesario consultar a un profesional de la salud.