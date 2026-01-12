“El Teatro Municipal es un símbolo bahiense que sufrió los daños del agua el 7 de marzo de 2025, con la inundación de la ciudad”, dice el reporte de Wips, el sitio de noticias locales de Bahía Blanca tras una consulta que los periodistas de ese medio hicieron al Secretario de Planeamiento Urbano del municipio, José Zingoni..

El funcionario explicó que el impacto fue mucho mayor al que pudieron relevar en el momento en que la catástrofe climática dejó bajo agua a ese sector de la ciudad.

“El agua no solo ingresó desde la calle y las plazoletas, sino también desde abajo, por las napas, lo que provocó daños en subsuelos, contrapisos y pisos”, refirió Zongoni durante la entrevista.

El Teatro Municipal es un símbolo bahiense que sufrió los daños del agua el 7 de marzo de 2025, con la inundación de la ciudad.

En Wips nos comunicamos con José Zingoni, secretario de Planeamiento Urbano, quien contó cómo está en la actualidad el edificio, y cómo viene su restauración.

En ese sentido, el funcionario explicó que el impacto fue mucho más amplio de lo que se había visto en un primer momento. El agua no solo ingresó desde la calle y las plazoletas, sino también desde abajo, por las napas, lo que provocó daños en subsuelos, contrapisos y pisos.

“Decidimos abrir parte del piso y constatamos que el suelo seguía con un alto grado de humedad, por lo que hay que retirar esa capa de barro”, agregó.

Según el informe constataron que el daño provocado por el agua se filtró en los entretechos afectando cielorrasos de yeso, con manchas y algunos desprendimientos. También relató que debajo de la sala principal si bien las maderas del piso no quedaron dañadas, debajo, en la cámara de aire inferior encontraron barro.

“No es un problema estructural, pero es clave para que el teatro se recupere de la mejor manera”, remarcó.

Estiman en total un presupuesto de 2900 millones de pesos que incluyen no sólo las reparaciones sino la reestructuración de algunos espacios. El tiempo no ha logrado aún mitigar el recuerdo de los habitantes y en los edificios las secuelas muestran la dimensión de la rapidez y voracidad de aquella tormenta que castigó a la zona.

Ahora, con los números en la mano, comienza la gestión ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también ante la UNESCO donde creen poder obtener un diez por ciento de aportes sobre el total de la obra. Cuando los fondos estén asegurados habrá llamado a licitación por la totalidad de las tareas proyectadas.