"El vecino tiene un supermercado chino al lado de mi casa, con un terreno en el que tiene las gallinas. Las tiene sueltas, pero a cierta hora, cuando viene y les da de comer, es un griterío. Anoche tuve que salir porque la escuchaba gritar desde adentro de mi casa. Lo veo que estaba parado el chino, no sé qué le hacía y le grité: '¿Qué hacés con la gallina?' Parezco una loca. Y me hacía seña con las manos, pero yo no entendí qué decía. Pero esto es cosa de todos los días. Ahora me asomé al paredón, de chusma, y veo que tiene dos atadas, con una cinta plástica, y no tienen nada, ni comida ni agua. Las ató de la patita", dijo Paola, la mujer que realizó la denuncia.

Y en declaraciones al medio local La Brújula 24 agregó: "Yo lo que pido es que si las va a matar, no lo haga a las 10 de la noche, y que lo haga como corresponde, no que las tenga sufriendo".

La situación, según el relato de la mujer, viene desde hace tiempo.

