Un informe da cuenta de nuevos despidos en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y de reclamos por falta de pago de indemnizaciones.

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La información fue publicada por La Izquierda Diario en una nota firmada por las periodistas Lorena Savioli, donde se señala que desde comienzos de 2026 se registraron al menos diez desvinculaciones en el establecimiento, en el marco de un proceso de reestructuración.

Según el artículo, los despidos se suman a un proceso que ya venía desarrollándose en los últimos meses, con recortes de personal, reducción de horas de trabajo y cambios en las condiciones laborales. También se menciona que algunos trabajadores despedidos en febrero aún no habrían cobrado la indemnización correspondiente, pese a los plazos legales vigentes.

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La publicación además indica que el conflicto se da en un contexto previo de dificultades en el hospital, que incluyó pagos de salarios en cuotas y deudas en conceptos como aguinaldo.

En ese marco, se detalla que la situación se produce tras el traspaso de la gestión a la firma Confederada Salud, y que los cambios en la administración forman parte de un proceso iniciado en los últimos años dentro del sector privado de la salud en la ciudad.

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