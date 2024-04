Los trabajadores de la salud que se desempeñan en el Hospital Privado del Sur llevarán a cabo una medida de fuerza durante el jueves 11 y viernes 12 de abril. Advierten que de no llegar a un acuerdo, la protesta se intensificará el próximo lunes 15.

La decisión llega en medio de los reclamos por la homologación de la paritaria y fue informada a través de un comunicado que lleva la firma de Hugo Modarelli, titular de ATSA Bahía Blanca.

“Ante el incumplimiento del acuerdo paritario homologado el 20 de marzo, la comisión directiva de esta entidad sindical -por ATSA- ha resuelto implementar una retención de tareas en los lugares de trabajo de tres horas por turno”, se explicó.

El comunicado de los trabajadores de la Salud de Bahía Blanca (FOTO: La Nueva).

Según se indicó en el documento durante cada uno de los turnos del jueves y viernes próximos se desarrollará una retención de tareas de 3 horas. Se aclaró que se cubrirán las guardias mínimas y se atenderán emergencias exclusivamente.

Horarios de retención de tareas durante el jueves 11 y viernes 12 de abril

Primer turno: entre las 00.00 y las 3.00

Segundo turno: entre las 8.00 y las 11.00

Tercer turno: entre las 15.00 y las 18.00

A la vez, desde el gremio advirtieron que a partir del lunes, de continuar la protesta, se interrumpirá la atención durante 4 horas por turno.

Cabe destacar que el martes trabajadores de la Salud autoconvocados de los diferentes hospitales privados de Bahía Blanca habían realizado un "aplauso solidario" y habían anunciado una reducción horaria a partir del miércoles debido a la crisis que afecta al sector.

Denuncian no sólo la falta de pago de sueldos sino también el incumplimiento del aumento acordado en marzo pasado. También señalan que desde hace un año no se realizan los debidos aportes para la obra social y las jubilaciones.

"Esto recién empieza, porque como venimos diciendo no nos pagan, cobramos 300 mil pesos, la mayoría ya no tiene plata y tiene que pedir adelantos. Ellos (por los directivos de los centros asistenciales) no nos dan ninguna respuesta y el sindicato ni apareció", había dicho Marisa Villasanti, profesional del Hospital Privado del Sur.