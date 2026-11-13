El estuario de Bahía Blanca es escenario de una importante diversidad de fauna marina. Entre las especies que habitan sus aguas se encuentran los delfines nariz de botella, cuya presencia fue destacada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Ads

A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo explicó que estos animales reciben ese nombre por la forma de su trompa y compartió algunos datos sobre sus características y hábitos.

Los delfines nariz de botella se alimentan principalmente de peces y calamares. Pueden alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora y habitan aguas costeras o sectores cercanos a islas oceánicas.

Ads

Además, suelen desplazarse en grupos de entre tres y 20 ejemplares y pueden alcanzar profundidades de hasta 500 metros.

Desde el Puerto señalaron que su presencia en el estuario representa una muestra de la biodiversidad del ecosistema y de la variedad de mamíferos marinos que habitan la región.

Ads

En ese sentido, remarcaron la importancia de conocer, valorar y proteger la fauna y la flora del estuario de Bahía Blanca.