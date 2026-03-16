El Municipio de Bahía Blanca continúa monitoreando la evolución del clima ante la persistencia de lluvias en la ciudad. Desde la comuna señalaron que, si bien el fenómeno se extendería hasta el miércoles, no se esperan eventos meteorológicos excepcionales.

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El secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, indicó que durante el fin de semana se mantuvieron operativos de prevención y mantenimiento en distintos puntos del distrito. “Se trabajó todo el fin de semana y se continúa trabajando porque el fenómeno cesaría el miércoles”, afirmó el funcionario.

Según explicó, equipos de las delegaciones municipales y de la empresa Sapem recorren la ciudad con cuadrillas dedicadas a la limpieza de bocas de tormenta y la atención de situaciones puntuales. “Hay equipos que van trabajando en función de un recorrido preestablecido con limpieza de bocas de tormentas y situaciones particulares”, señaló en diálogo con el programa Panorama, de LU2.

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De acuerdo con los registros oficiales, desde la última medianoche cayeron aproximadamente 14 milímetros de lluvia en la ciudad.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que rige para Bahía Blanca entre la noche de este lunes y las primeras horas del martes. El organismo advirtió que las condiciones inestables responden al avance de un frente frío de lento desplazamiento.

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En ese marco, podrían desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad. El SMN precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Los acumulados previstos para el área oscilan entre 20 y 80 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera puntual.

Mientras tanto, el alerta sube a nivel naranja en varias localidades de la región, entre ellas Tres Arroyos, Trenque Lauquen y Adolfo Gonzales Chaves, entre otras.

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Calles anegadas y trabajos de desobstrucción

Durante el fin de semana se registraron calles anegadas, acumulación de agua sobre la calzada y dificultades para circular en distintos sectores de Bahía Blanca. Según detalló Trankels, estos inconvenientes suelen presentarse en zonas planas donde el escurrimiento es más lento.

“Las precipitaciones impactan en lugares con poca pendiente. Cuando caen 20 milímetros en 20 minutos, como ocurrió el sábado, la capacidad de escurrimiento se vuelve lenta. Pero salvo en algún caso puntual, después el agua bajó”, explicó.

Finalmente, Trankels pidió a la población extremar cuidados para evitar obstrucciones en los desagües. “Hay objetos que obstaculizan el escurrimiento del agua, por lo que es importante tener cuidado con eso en las horas previas a estos eventos”, concluyó.