La justicia de Bahía Blanca ordenó en las últimas horas la captura de un recluso que se dio a la fuga tras haber sido beneficiado con el régimen de salidas transitorias laborales. El sujeto no regresó al penal y ya se montó un operativo para dar con su paradero.

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Según confirmaron voceros oficiales, el prófugo fue identificado como Juan Cruz Domenichetti, quien a fines de 2023 había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal a la pena de 5 años de prisión. Su condena tiene fecha de vencimiento fijada para el 18 de abril de 2028.

El beneficio de las salidas de la cárcel había sido otorgado por el juez Onildo Stemphelet, quien hasta diciembre pasado estuvo al frente del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2. A partir de esta medida, el interno se desempeñaba trabajando en un carro de comidas ubicado en la vecina ciudad de Punta Alta.

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La sospecha comenzó cuando el personal del servicio de monitoreo detectó una anomalía y posterior corte en la tobillera electrónica que Domenichetti estaba obligado a utilizar.

Poco después, las autoridades de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta constataron que el detenido no regresó a las instalaciones en el horario pautado, confirmando formalmente la evasión.

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La causa penal

Domenichetti había sido sentenciado por un hecho ocurrido el 19 de abril de 2023 en Punta Alta. En aquella oportunidad, la policía interceptó un Peugeot 207 en el que se trasladaba junto a dos acompañantes.

Al revisar el vehículo y los sospechosos, los efectivos hallaron: Una pistola Beretta calibre .22 con 8 municiones en una mochila, un revólver calibre .38 cargado con 4 proyectiles en el mismo bolso y otros dos revólveres descargados entre las ropas de Carlos Astiasarán, el otro implicado en la causa que recibió una pena de 4 años de cárcel.