Bahía Blanca celebra este jueves 24 de septiembre el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y una figura religiosa cuya historia está estrechamente vinculada con los orígenes de la localidad.

Ads

La devoción se remonta a 1834, cuando Juan Manuel de Rosas llegó a la zona durante su campaña y dispuso la instalación de una capilla en el terreno donde actualmente se encuentra la Catedral. En ese contexto, la población quedó bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, cuya festividad se conmemora cada 24 de septiembre.

La tradición continuó durante las décadas siguientes. Según los registros históricos de la Arquidiócesis, la primera procesión documentada en honor a la Virgen se realizó el 24 de septiembre de 1842 y recorrió los alrededores de la plaza central.

Ads

La Catedral y los símbolos de la ciudad

La actual Catedral Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Sarmiento 72, mantiene aquella advocación. El edificio fue inaugurado en 1900 y su fachada quedó terminada hacia fines de la década de 1920.

Según informó el medio local LaBrújula24, en el templo también descansan los restos del coronel Ramón Estomba, fundador de Bahía Blanca.

Ads

La Virgen tiene además una presencia histórica que trasciende a la ciudad. En 1812, Manuel Belgrano encomendó sus tropas a la Virgen de la Merced antes de la Batalla de Tucumán y posteriormente la reconoció como Generala del Ejército. En Bahía Blanca, su imagen recibió en 1943 la banda y la faja correspondientes a esa distinción.

Otro de los puntos característicos vinculados con la patrona es el Mirador de la Merced, ubicado sobre la avenida Fortaleza Protectora Argentina. La estatua fue instalada en 1981 y se convirtió en una referencia de uno de los accesos a la ciudad.

La celebración también tiene impacto en la actividad cotidiana de Bahía Blanca. El 24 de septiembre es tradicionalmente declarado asueto administrativo local, por lo que se suspenden actividades en distintas dependencias públicas, establecimientos educativos y organismos judiciales.

Ads

Así, casi dos siglos después de aquella primera vinculación, la Virgen de la Merced continúa formando parte de la identidad histórica y cultural de Bahía Blanca, con una celebración que combina tradición religiosa, patrimonio y la historia de una de las principales ciudades del sur bonaerense.