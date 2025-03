Francisca “Frany” Pérez denunció que fue estafada por un proveedor de entradas para el partido que Argentina disputará con Brasil en el estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas.

La joven es propietaria -junto con su hermana- del emprendimiento “Frany Tickets” de venta de entradas. Desde allí comercializa tickets para eventos deportivos y uno de ellos era el de la Selección argentina, informó La Nueva.

Según aclaró en Instagram, por donde todo se negociaba, Pérez dice que fue estafada y no podrá entregar todos los tickets adquiridos por sus seguidores. El proveedor solo entregará el 10 por ciento de las entradas adquiridas.

Por el momento, no explicó de quién se trata ni tampoco cuántas personas habían comprado tickets. Además, señaló que ya llevó a cabo la denuncia correspondiente y explicó que en breve informará más detalles de lo ocurrido.

En la mencionada cuenta hay una publicación de hace 4 meses: “Tickets disponibles! Argentina vs Brasil // 25.03.2025 🏟️ Mâs Monumental Tickets aptos para no socios - 100% transferibles 💌 Para más información link in bio 🎟️”. En los comentarios los compradores empezaron a reclamarle a pocas horas del encuentro por la entrega de las entradas ya que no contestan al número de WhatsApp que proporcionó el emprendimiento.

En la tarde del domingo, a través de dos videos publicados en sus redes sociales, en el que habla a los perjudicados por la estafa, Frany Pérez indicó que realizó la denuncia penal porque fue “estafada y amenazada por una persona que, con promesas comerciales y personales, aseguró proveernos la totalidad de los tickets para la venta de entrada del partido entre Argentina y Brasil de este martes 25 de marzo”.

“Como consecuencia de esta estafa, se comercializaron entradas, pero solo se entregó el 10 % de las mismas. Lamentablemente, debo informarles que esta persona no entregará el resto, pese a que tiene en su poder la totalidad del dinero de los anticipos pagados por los compradores”. En ese sentido, aclaró que en los próximos días dará a conocer todos los detalles de lo ocurrido.

Bahía Blanca: Denuncian una estafa que involucra a una influencer con entradas para el partido Argentina - Brasil. Se trata de "Frany" Pérez e hizo un descargo público. pic.twitter.com/zJohQxtgxK — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 23, 2025

“Les pido perdón de todas las maneras posibles; siempre le doy la cara y lo seguiré haciendo", recalcó. "En este momento, debo priorizar la seguridad de mi familia y de mi entorno, ya que las amenazas y los pedidos extorsivos que estoy recibiendo por parte de quienes nos proveen las entradas son de extrema gravedad. Reitero mi angustia y mi compromiso de comunicarme por privado con cada uno de ustedes para darles la explicación pertinente”, sostuvo.

Además, aclaró que siempre actuó “de buena fe y mis seguidores y las personas que me conocen lo saben”. “Me estaré comunicando con cada uno de ustedes. Soy una víctima más”, finalizó.