Un hombre de 37 años fue detenido este miércoles luego de presentarse en una comisaría para denunciar el supuesto robo de su moto, pero la investigación policial determinó que el hecho nunca había ocurrido.

Según informó el medio local La Brújula 24, el acusado fue identificado como Jonatan Oscar F., quien se presentó en la Comisaría Tercera de Ingeniero White y aseguró que delincuentes le habían sustraído una moto 110 cc.

Sin embargo, tras iniciarse las averiguaciones, la Policía revisó las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y logró comprobar que el relato del denunciante no coincidía con lo ocurrido.

Ante la evidencia reunida, el hombre terminó confesando que había inventado la historia con la intención de cobrar el seguro del vehículo.

El hombre quedó detenido acusado de falsa denuncia y fue alojado en la comisaría de Ingeniero White, a disposición de la UFIJ N°7, que interviene en la causa.

