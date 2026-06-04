El robo fue esclarecido tras un operativo policial que culminó con la aprehensión de los tres ciudadanos chilenos acusados de sustraer una importante suma de dinero de una distribuidora en Bahía Blanca.

Ads

Según informó la Estación de Policía Departamental de Seguridad Bahía Blanca, el hecho fue descubierto cuando el propietario de la Distribuidora Santarosa, ingresó al sector de oficinas del comercio y constató que delincuentes habían realizado un boquete en el techo para acceder al interior del inmueble.

De acuerdo con la denuncia, los autores del hecho sustrajeron una importante suma de dinero destinada al pago de sueldos y proveedores.

Ads

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por efectivos de los Gabinetes Técnicos Operativos de las comisarías Primera y Segunda, con apoyo del Centro Único de Monitoreo, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y seguir sus movimientos hasta la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís cuando intentaban viajar hacia Mar del Plata con casi 36 millones de pesos en efectivo.

Momentos antes de abordar el colectivo, fueron aprehendidos los sindicados como los “boqueteros” de 42, 44 y 33 años, todos con domicilio en Temuco, Chile.

Ads

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 35.995.730 pesos en efectivo distribuidos en fajos, además de un handy utilizado como presunto inhibidor de señales, herramientas de corte con signos de haber sido empleadas sobre cielorrasos, guantes y capuchas que podrían estar vinculados a la ejecución del robo.

La causa fue caratulada como “Robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que continuará con la investigación para determinar la participación de los detenidos y el alcance de la maniobra delictiva