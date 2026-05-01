El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se sumó al reclamo por el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional, al reconocer que tuvo una suma importancia las horas previas a la inundación en la ciudad el 7 de marzo de 2025.

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EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL ES IMPRESCINDIBLE



El ministro Sturzenegger, para justificar 140 despidos del Servicio Meteorológico Nacional, decía que la entidad había dejado desguarnecida a Bahía Blanca en la catástrofe del 7 de marzo.



Ocurrió todo lo contrario.



Gracias a… pic.twitter.com/MQnUmoWe5m — Federico Susbielles (@fsusbielles) April 30, 2026

En sus redes sociales publicó un video en el que dijo que el Servicio es “imprescindible“. “El ministro de (de Desregulación y Transformación del Estado) Federico Sturzenegger, para justificar 140 despidos del Servicio Meteorológico Nacional, decía que la entidad había dejado desguarnecida a Bahía Blanca en la catástrofe del 7 de marzo. Ocurrió todo lo contrario“, definió.

El ministro de Desregulación había señalado horas antes que “la desidia” en la modernización del organismo “no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos. Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor”.

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LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

En ese sentido, Susbielles sostuvo: “gracias a los informes del Servicio Meteorológico Nacional, a sus radares, a sus imágenes satelitales, a sus alertas tempranas, al trabajo articulado con Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y a nuestro equipo, pudimos tomar medidas que salvaron cientos de vidas en nuestra ciudad“.

En esa línea aseguró que “es una herramienta fundamental para tomar buenas decisiones previo o durante las emergencias climatológicas y también para proteger y proyectar a nuestra economía” y concluyó: “el futuro se construye con más inversión, con más eficiencia y protegiendo siempre a la ciencia, la tecnología y el saber argentino. Por eso defiendo al Servicio Meteorológico Nacional y a sus trabajadores”.

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