Bahía Blanca: El intendente desmintió a Sturzenegger y aseguró que el Servicio Meteorológico “es imprescindible”
El ministro de Desregulación nacional dijo que la "desidia" en el organismo dejó "desguarnecidos" a los ciudadanos como en Bahía y La Plata. Federico Susbielles le salió al cruce al afirmar que el sistema de alertas ayudó a "salvar cientos de vidas" durante la inundación de 2025.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se sumó al reclamo por el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional, al reconocer que tuvo una suma importancia las horas previas a la inundación en la ciudad el 7 de marzo de 2025.
En sus redes sociales publicó un video en el que dijo que el Servicio es “imprescindible“. “El ministro de (de Desregulación y Transformación del Estado) Federico Sturzenegger, para justificar 140 despidos del Servicio Meteorológico Nacional, decía que la entidad había dejado desguarnecida a Bahía Blanca en la catástrofe del 7 de marzo. Ocurrió todo lo contrario“, definió.
El ministro de Desregulación había señalado horas antes que “la desidia” en la modernización del organismo “no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos. Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor”.
En ese sentido, Susbielles sostuvo: “gracias a los informes del Servicio Meteorológico Nacional, a sus radares, a sus imágenes satelitales, a sus alertas tempranas, al trabajo articulado con Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y a nuestro equipo, pudimos tomar medidas que salvaron cientos de vidas en nuestra ciudad“.
En esa línea aseguró que “es una herramienta fundamental para tomar buenas decisiones previo o durante las emergencias climatológicas y también para proteger y proyectar a nuestra economía” y concluyó: “el futuro se construye con más inversión, con más eficiencia y protegiendo siempre a la ciencia, la tecnología y el saber argentino. Por eso defiendo al Servicio Meteorológico Nacional y a sus trabajadores”.
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