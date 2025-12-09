Gisela Caputo quien renovó su banca en las elecciones del 7 de septiembre por la alianza La Libertad Avanza pero conformó el bloque PRO, es la nueva presidenta del Concejo Deliberante ya que obtuvo 13 votos de sus pares. De este modo desplaza a Mauro Reyes (La Libertad Avanza).

Ads

Caputo obtuvo la presidencia gracias al acompañamiento de Emiliano Álvarez Porte (PRO), Fabiana Ungaro (Coalición Cívica), Carlos Alonso (ex LLA, ahora en Unión y Libertad) y los 9 concejales del oficialista Fuerza Patria.

Según publicó La Nueva, el referente mileísta local y diputado provincial Oscar Liberman, cabeza de la lista ganadora en septiembre en Bahía Blanca y la región, es jefe político de Reyes y puso en el grito en el cielo con la decisión.

Ads

En ese sentido recordó que todos esos espacios respaldaron al peronismo para aprobar las ordenanzas fiscal e impositiva pedidas por el Ejecutivo municipal, antes del recambio legislativo.

“Lo que sucedió recién en Bahía Blanca es el claro ejemplo de por qué la gente dejó de creer en la política: concejales de Juntos, que hace unos pocos meses fueron elegidos por la lista de La Libertad Avanza, votaron junto al peronismo el reemplazo de Mauro Reyes como Presidente del Concejo Deliberante por Gisela Caputo”, publicó a través de su cuenta de X.

Ads

Son los mismos concejales traidores que acompañaron el impuestazo que presentó el intendente contra todos los hogares bahienses. El PRO y el peronismo están haciendo negocios con la Municipalidad de Bahía Blanca, como si fuese un verdadero botín, a cambio de beneficios propios. — Oscar Liberman (@OscarLiberman) December 9, 2025

Y agregó: “Son los mismos concejales traidores que acompañaron el impuestazo que presentó el intendente contra todos los hogares bahienses. El PRO y el peronismo están haciendo negocios con la Municipalidad de Bahía Blanca, como si fuese un verdadero botín, a cambio de beneficios propios. Son tan casta que como sacaron el 26% en las últimas elecciones y tienen todos los barrios pintados de violeta, salen a comprar votos para aumentar impuestos a cambio de cargos. La cereza del postre: los kirchneristas votaron en contra del propio Roberto Arcángel de su espacio y prefirieron votar a la ritondista Caputo”.