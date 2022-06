Una chica de 16 años denunció que fue violada en el ex Colegio Nacional ubicado en Bahía Blanca por otro alumno. El presunto agresor le mandó menajes amenazantes por una red social.

El mensaje que fue revelado por la madre de la joven y publicado por el medio local La Nueva dice:

"Ya hablaste hija de mil puta. Me vas ah meter en problemas esto no ve ah quedar asi enferma, voy a hacer todo para ke me crean ke yo no hice nada. Yo voy ah salir inocente enferma"

La estudiante radicó la denuncia junto a su madre la UFIJ Nº 3, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Human. La causa quedó caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

Vanesa, la madre de la joven, relató: "mi hija ahora va a otra escuela y me llamó llorando para avisarme que la persona que la había violado la estaba amenazando, me mandó las capturas del mensaje privado que le llegó por Instagram, una vez que se hizo público el hecho".

Sobre el suceso denunciado explicó que su hija se había olvidado un abrigo y regreso a la planta alta de la institución: "El buzo ya no estaba, se ve que alguien se lo había robado y cuando estaba intentando bajar, la interceptó este pibe, la agarró del brazo y la lastimó".

En tanto, la víctima, aseguró que al acusado “lo tenía de vista, no era amigo ni nada. Como fui yo, pudo haber sido otra chica'.