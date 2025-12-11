A más de dos semanas del grave accidente ferroviario ocurrido en Bahía Blanca, Oriana Bruno, la joven atropellada por una formación, continúa internada en terapia intensiva. Según informó su familia, permanece sedada, estable y bajo estricta supervisión médica, mientras los profesionales trabajan para controlar una infección en una de sus piernas. La otra extremidad “está curándose correctamente”, indicaron.

El estado clínico se mantiene sin cambios significativos desde la noche del miércoles. La madre de la joven, Mariela Pessolani, explicó en diálogo con el medio local La Nueva. que la colecta solidaria impulsada por allegados recibió numerosas colaboraciones y que los fondos serán destinados a las necesidades que surjan una vez que Oriana reciba el alta. “Ahora no necesitamos nada. Nuestra preocupación será después, cuando ella salga, porque tendremos que ver qué cosas habrá que adquirir para continuar su recuperación”, señaló.

Pessolani aclaró que la movilidad diaria de la familia hacia el hospital se realiza en transporte público o por aplicaciones, pero que por el momento eso “no es un problema”. La colecta, sin embargo, podría reactivarse más adelante: “Todo lo que podamos juntar es para ella y para lo que vaya a necesitar después de que salga del hospital”.

El accidente y la investigación

El hecho ocurrió el 28 de noviembre, cuando una formación ferroviaria embistió a la joven mientras caminaba sobre las vías. Testigos indicaron que el maquinista habría accionado la bocina y frenado antes del impacto, aunque la víctima no habría advertido la proximidad del tren.

Oriana fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Leónidas Lucero, donde ingresó en estado crítico, conectada a un respirador. Los primeros partes médicos confirmaron amputaciones traumáticas en ambas piernas y una lesión en el cuero cabelludo.

Semanas atrás, su madre desmintió versiones que circularon sobre las circunstancias del hecho. “Mi hija no se tiró abajo del tren”, afirmó, y agregó que la joven había salido de su casa sin auriculares. La familia continúa esperando precisiones oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido.

