Desde La Libertad Avanza de Bahía Blanca se efectuó una denuncia penal ante la banda de rock "Chicas Nitro" por un folleto convocando a una presentación del grupo en el que se pedía la cabeza del presidente de la Nación, Javier Milei.

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La presentación judicial indica que entre el miércoles por la noche y el jueves pasado a la madrugada, se realizaron grafitis sobre la fachada del local del partido situado en calle Zelarrayán al 300.

Además, allí colocaron posteriormente un panfleto publicitario de un recital de la banda "Chicas Nitro" en el que se pedía “la cabeza del presidente decapitada y colgada en la Plaza Rivadavia” con la imagen de un rostro “lúgubre”.

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El presidente del bloque en el Concejo Deliberante, Felipe Ferrandez, publicó en redes sociales lo sucedido e indicó: "Lo que pasó hoy en el local de La Libertad Avanza en Bahía Blanca es intolerable: amenazas de muerte contra el Presidente Javier Milei.

"Los que no creen en la libertad intentan imponer el miedo. No van a poder. Acá seguiremos defendiendo al Presidente. Ya hicimos la denuncia policial. Como Presidente del Bloque de LLA, espero una investigación a la altura de la gravedad del hecho".

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Lo que pasó hoy en el local de La Libertad Avanza en Bahía Blanca es intolerable: amenazas de muerte contra el Presidente @jmilei.



Los que no creen en la libertad intentan imponer el miedo. No van a poder. Acá seguiremos defendiendo al Presidente. Ya hicimos la denuncia… pic.twitter.com/ZhtYOQv7DU — Felipe Ferrandez (@FelipeFerrandes) May 2, 2026

En tanto, de parte la banda musical, sólo informaron que habían cancelado la fecha de este 2 de mayo y que devolverían el dinero de las entradas anticipadas. “Fecha cancelada gente les vamos a estar devolviendo la plata de las entradas. Sepan entender que es una situación que se escapa de nuestras manos en Argentina no existe la libertad de expresión es un mito y más aún en una ciudad como Bahía Blanca”.

La denuncia radicada en nuestra ciudad, indica que no hay identificación de las personas que realizaron los actos, ni del hombre que puso el cartel en la puerta. Además, indican que no hay imágenes de cámaras, ni testigos de los hechos, según informó La Nueva.