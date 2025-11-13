Por Ramiro Pablo Gómez

La película que lleva el nombre de la comuna del sur bonaerense es una adaptación del director Rodrigo Caprotti sobre la novela homónima del escritor Martín Kohan. En el film sobrevuela el mito de que Bahía Blanca trae mala suerte.

Sinópsis de Bahía Blanca:

Mario, docente universitario, utiliza una investigación sobre el escritor Ezequiel Martínez Estrada para huir de su pasado. Establecido en Bahía Blanca, la nueva ciudad parece ser el lugar ideal para el olvido, hasta que un encuentro fortuito con un viejo amigo desencadena el peor de los peligros.

¿Bahía Blanca es yeta?

Caprotti actualmente vive en Tandil pero es oriundo de Bahía Blanca. Sobre el mito de la ciudad “yeta” explicó al tribuno de Jujuy cuando presentó su película en el norte argentino:

“Retrata algunas ‘famas’ relacionadas con Bahía Blanca como que es una ciudad yeta, militarista, clericalista, aspectos que la novela retrata y que en la película capturamos”.

El film que mezcla el suspenso y la intriga tiene algunas partes que literalmente relacionan a la ciudad con esta idea de la mala suerte. “¿No te tocaste un huevo cuando llegaste a Bahía Blanca?”, le dice un vecino al protagonista recien llegado al municipio del sur bonaerense. “Las mujeres se tocan la teta izquierda, para los hombres es indistinto el izquierdo o derecho”, insiste.

La historia va creciendo en dramatismo mientras el espectador intenta develar qué le pasa al protagonista (Guillermo Pfening). Con diálogos verosímiles y actuaciones convincentes la película filmada en Bahía Blanca logra captar la atención del público.

La película cuenta con las actuaciones de Guillermo Pfening, Elisa Carricajo, Javier Drolas, Marcelo Subiotto, Ailin Salas, Violeta Palukas y Julia Martínez Rubio. En las próximas semanas llegará a las plataformas digitales.