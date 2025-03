Nicolás Kreplak se refirió a la situación sanitaria en la ciudad, detalló cómo se trabajó en el medio de la emergencia y evaluó las perdidas millonarias en el nosocomio provincial con base en Bahía Blanca. En esta línea remarcó que “se mezclan por un lado los problemas de la inundación, pero por otro lado la destrucción del hospital de máxima referencia que genera un problema sanitario para toda la comunidad”.

En diálogo con Radio con Vos, el ministro de Salud bonaerense, relató que ya se restableció el servicio de energía eléctrica y que este mismo lunes se reactivó la atención en los centros de salud municipales. Asimismo informó que la Provincia abrió un sistema de telemedicina “para hacer consultas de guardia y también para hacer recetas”, en esa línea destacó que hay muchos pacientes con enfermedades crónicas que perdieron su medicación en la inundación y que “es muy importante que no se descompensen pacientes que hasta ahora venían con un tratamiento y se discontinuó”.

En cuanto a la situación específica del Penna, Kreplak destacó que se trata de “un hospital interzonal, provincial, que recibe la derivación de todos los hospitales municipales de toda la región, es lo de mayor complejidad que hay, es muy grande y, la verdad, que sufrió una inundación muy, muy grave”.

Y detalló: “Todos los pisos de más abajo, donde está la terapia intensiva, todos los quirófanos, el resonador, la guardia, el showroom, la neonatología; todo eso quedó por debajo de un metro y medio de agua. Así que estamos hablando del equipamiento más costoso que tiene un hospital, que le entró agua con barro. Así que ahora de a uno hay que ver cuáles pueden ser de vueltas funcionales y los hay que ir reemplazando”.

“Además se cortó la luz y con eso, por supuesto, el agua, el oxígeno, todas esas cosas”, en ese contexto, el ministro valoró: “Así que la verdad que el trabajo que hicieron los profesionales fue conmovedor, porque aún bajo agua, hasta que no llegó un camión especial que conseguimos para poder derivar a los pacientes, no podíamos sacarlos ni siquiera en ambulancia, porque no se llegaba en ambulancia al hospital, lograron así y todo que ningún paciente falleciera, ni en los chiquitos, ni la terapia intensiva, ni intubados. La verdad que fue un trabajo extraordinario”.

“Ayer recuperamos la luz. Hay cientos de personas trabajando en la limpieza y mantenimiento del hospital”, informó al tiempo que comunicó que este lunes “se reabre la atención adentro”. Desde el colapso por la tormenta se trabajó con “un showroom de emergencias externo en un camión, junto con unos consultorios en camiones, y empezamos a atender la demanda espontánea en la puerta del hospital, con el personal del hospital y el que llevamos nosotros”.

“Y ahora ya está empezando a trabajar adentro el hospital. Empezamos a tener unas camas de terapia intensiva y un pequeño quirófano. Pero para volver a recuperar ese hospital como estaba antes, que pensemos que era el que hacía las cirugías oncológicas pediátricas, o neurocirugía, las más complejas que hay, a eso estamos a un tiempo largo y muy costoso”, explicó el ministro de Kicillof..

“Más o menos la mitad de lo que vale todo el hospital, es lo que hay que volver a arreglar. Hablamos de más de 20 millones de dólares. Y bueno, es un trabajo que de a poco tenemos que ir paso a paso”, expresó el titular de la cartera de salud bonaerense y valoró que en tanto, comenzaron a abrir cada vez más camas".

Consultado por el trabajo con el área de Salud de Nación, Kreplak dijo que está en diálogo continuamente y que este lunes está llegando un refuerzo del plan REMEDIAR que les solicitó. También informó que la cartera Nacional instaló un hospital carpa “en un shopping en las afueras de la ciudad”, aunque remarcó: “Nosotros ahora necesitaríamos más equipamiento y cosas para este hospital, y ayuda al municipio, como estamos mandando de la provincia, eso sería lo más importante, a disposición del otro".

En cuanto a la suma extraordinaria que giró la cartera de Economía que conduce Luis Caputo expresó: “Con 10 mil millones no hacemos nada, yo te decía, el hospital solo sale dos veces, dos veces y media eso. Si a eso le sumás lo que es, imagínate todas las obras hidráulicas, infraestructura de rutas que hay que hacer, eléctricas, hay que hacer muchísimo trabajo”. Y concluyó: “Falta mucho más dinero de lo que efectivamente está por ahora ofreciendo la Nación, esperemos que ponga más”.