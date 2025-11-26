“Despedimos con profunda tristeza a nuestro compañero Daniel Soto, trabajador municipal y parte de esta gran familia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB)”, indicaron desde el gremio en redes sociales.

Ads

Y añadieron que "su paso por nuestra institución deja huellas de compañerismo, compromiso y respeto. Nos duele su partida, pero quedará siempre en la memoria y el corazón de quienes compartimos el camino con él".

Soto se cayó el pasado 18 de noviembre desde unos 4 metros de altura mientras podaba un árbol en 25 de Mayo al 200, y sufrió un golpe en la cabeza por lo que fue derivado al Hospital Municipal con un traumatismo de cráneo grave. Murió este martes.

Ads

Ads