Bahía Blanca: Murió empleado municipal que cayó de un árbol mientras podaba
El trabajador falleció este martes, luego de una semana de internación producto del accidente laboral.
“Despedimos con profunda tristeza a nuestro compañero Daniel Soto, trabajador municipal y parte de esta gran familia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB)”, indicaron desde el gremio en redes sociales.
Y añadieron que "su paso por nuestra institución deja huellas de compañerismo, compromiso y respeto. Nos duele su partida, pero quedará siempre en la memoria y el corazón de quienes compartimos el camino con él".
Soto se cayó el pasado 18 de noviembre desde unos 4 metros de altura mientras podaba un árbol en 25 de Mayo al 200, y sufrió un golpe en la cabeza por lo que fue derivado al Hospital Municipal con un traumatismo de cráneo grave. Murió este martes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión