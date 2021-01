Un niño de 4 años fue atacado por una perra rottweiler en la zona de juegos de la plaza del barrio Palihue, Bahia Blanca. El niño estaba con su mamá cuando fue mordido y el animal se constató que pertenece al dirigente político local Dámaso Larraburu.

Sufrió heridas profundas en una pierna, cara, cuello y cabeza. Fue operado y está internado en el Hospital Privado del Sur. Al conocerse el hecho, Larraburu reconoció que se le escapó de la casa. "Yo doy fe que se escapó, los horarios coinciden. No se puede inventar nada. Hay un dolor en ellos y también en mí. Amo los animales pero tendré que entender que fui un irresponsable y no tuve el cuidado necesario para mantenerla", reconoció en diálogo Telefe Bahía.

El dirigente se puso de inmediato a disposición de la Justicia y del núcleo familiar del pequeño. "Hablé con el abuelo a quien conozco hace muchos años, con el tío del chico, con la mamá que estaba en una situación absolutamente comprensible. No hay demasiadas palabras, es toda mi responsabilidad y no sé si el pedido de disculpas alcanza", expresó.

"Yo llegué a mi casa a las 16:15-16:30, no puedo dar exactitud pero esa la hora en la que me parece llegué. Baje agua, Gatorade porque me iba a ir a correr como hago casi siempre y fue la fatalidad o mi responsabilidad de que no esté la puerta cerrada perfectamente bien porque seguía bajando cosas. Cuando ya estaba por salir, estaba la puerta entreabierta y la rottweiler no estaba", describió. Y agregó: "Salí a correr y a los pocos minutos la perra estaba sentada frente a la plaza. No había nadie, la tomé y la traje acá. Seguí con mi vida sin saber qué había ocurrido".

Larraburu reveló que se enteró de lo sucedido mientras observaba el partido de Villa Mitre por el ascenso al Torneo Nacional. Una vecina le brindó detalles del episodio y por algunos indicios "la perra era mía pero me quedaba una mínima duda porque yo la había visto".

El político se presentó en la seccional de Palihue para cumplimentar los trámites de rigor y mantuvo comunicación con personal del área de Zoonosis.