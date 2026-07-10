El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares con o sin nicotina en distintos espacios públicos y oficiales de la ciudad.

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En los fundamentos, la ordenanza señala que se establece el marco regulatorio con el "fin de preservar la salud pública, proteger a los grupos vulnerables y garantizar ambientes libres de emisiones contaminantes”, mencionó concejal Carlos Alonso, de La Libertad Avanza, al momento de presentar el proyecto, informó La Nueva.

Hoy se aprobó por mayoría la ordenanza que regula el uso de vapeadores en Bahía Blanca.



Lamento que algunos concejales no hayan acompañado una medida que tiene como objetivo proteger la salud pública.



A partir de hoy, vapear en Bahía Blanca tendrá las mismas restricciones que… — Carlos Alonso (@carlosalonso22) July 8, 2026

“A partir de hoy, vapear en Bahía Blanca tendrá las mismas restricciones que fumar”, indicó Alonso a través de una publicación en X.

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Según se informó, la norma establece que “queda prohibido el uso en establecimientos de salud, instituciones educativas, oficinas y dependencias del estado, medios de transporte, bares e incluso en eventos culturales y deportivos de acceso público”.

Además, los espacios alcanzados por la prohibición deberán exhibir carteles visibles que indiquen la restricción del uso de estos dispositivos.

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También se restringe “toda forma de publicidad en la vía pública, medios gráficos, radiales o digitales accesibles a menores de edad” a la vez que instruye al Ejecutivo, a través de las Secretarías competentes, la implementación de “campañas permanentes de prevención, información y concientización sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes”.

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