El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, encabezó esta mañana el acto de apertura de la licitación de una nueva obra de desagües pluviales y vinculó la iniciativa con un reclamo directo al Gobierno nacional por la ejecución de proyectos clave contra inundaciones. Según publicó el medio local La Brújula 24, advirtió que, si Nación no avanza con los trabajos, el Municipio pedirá hacerse cargo de esos proyectos hidráulicos.

La licitación, realizada en el salón Héroes de Malvinas, contempla una inversión de 2.600 millones de pesos para construir desagües en los barrios Los Olivos y Villa Floresta, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de agua en zonas afectadas por anegamientos.

Susbielles destacó que se trata del “tercer llamado” dentro de una serie de intervenciones hidráulicas impulsadas por la gestión local, en el marco de un plan más amplio para mitigar los problemas de inundaciones que vivió la ciudad en los últimos años.

Al referirse al proyecto de El Cholo, obra clave para el tránsito y la gestión del agua en la ciudad, el intendente fue enfático: “Le vamos a pedir con urgencia la obra de El Cholo… si no van a iniciar la obra, lo que vamos a pedir es la concesión para el puerto y para el municipio”, afirmó.

El reclamo de Susbielles se da en un contexto donde Bahía Blanca trabaja en ampliar su infraestructura hidráulica tras los graves episodios de inundaciones que afectaron a la ciudad en 2025 y generaron un fuerte debate sobre la necesidad de obras estructurales para prevenir futuros desastres.

