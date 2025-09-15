El suministro de agua es uno de los problemas más importantes que atraviesa la comuna bahiense hace largo tiempo. En épocas de alta demanda, como el verano, es déficit sale a la luz y los reclamos se multiplican.

Ads

Puede interesarte

En este contexto, Aguas Bonaerenses SA (ABSA) informó que este miércoles, desde las 6 de la mañana y por un lapso de 24 horas, interrumpirá el suministro de agua en toda Bahía Blanca para reemplazar un tramo del acueducto que conecta el dique Paso de las Piedras con la planta potabilizadora Patagonia.

La empresa señaló que la intervención es imprescindible para garantizar la operación de la planta y mejorar la prestación en los meses de mayor demanda. "Se trata de una cañería fundamental, es una pieza muy antigua que va a ser reemplazada por una nueva de un tamaño muy importante. Para dar una referencia, entraría una persona parada", explicó el presidente de la empresa prestadora del servicio, Hugo Obed, a la radio LU2.

Ads

Obed agregó que, además del recambio en la planta Patagonia, se realizarán recambios en el acueducto Brandsen y en la toma de carga del dique, aprovechando el corte programado para avanzar en múltiples frentes.

Técnicamente, las tareas incluyen el reemplazo de una sección de 4 metros de un conducto de 1.500 milímetros de diámetro, una intervención que obliga a detener temporariamente el funcionamiento del establecimiento potabilizador. ABSA advirtió que, una vez finalizadas las maniobras, la reposición del servicio será lenta y paulatina, ya que las captaciones y envíos desde el dique deben rehabilitarse de forma gradual.

Ads

"Todos los veranos vamos a tener un desafío importante, en el próximo se van a notar las obras de estos años, se van a reducir las pérdidas, lo cual es fundamental. Y, en la medida que no tengamos gran presencia de algas, esperamos un verano positivo para prestar un servicio razonable dentro de las posibilidades de la red actual", precisó Obed.

ABSA recomendó a los vecinos realizar reservas domiciliarias de agua y utilizar esas reservas únicamente para hidratación y tareas imprescindibles durante la jornada del corte. En caso de inconvenientes, la empresa recordó los canales de atención: línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales.