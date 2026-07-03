La intensa ola polar volvió a golpear con fuerza a Bahía Blanca, que este viernes registró uno de los días más fríos del año. La ciudad amaneció con temperaturas bajo cero y una sensación térmica que llegó a los -8,4 °C, en medio de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del sudoeste bonaerense.

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Según los registros meteorológicos, a las 6.00 de la mañana la temperatura era de -3,2 °C y la sensación térmica descendía hasta -6,9 °C por efecto del viento. Sin embargo, las condiciones empeoraron con el correr de las horas: cerca de las 9.00, el termómetro marcó -4 °C, mientras que la sensación térmica alcanzó los -8,4 °C, el valor más bajo registrado en lo que va del año.

El SMN renovó la alerta amarilla por temperaturas extremas para Bahía Blanca y otros distritos del sudoeste bonaerense, entre ellos Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

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El organismo advirtió que estas condiciones pueden generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. En tanto, el servicio Satelmet pronosticó una máxima de apenas 9 °C para la jornada.

El escenario climático vuelve a poner en primer plano el conflicto entre el Gobierno nacional y los municipios del sur bonaerense por el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a los hogares de regiones con bajas temperaturas.

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Uno de los principales impulsores de ese reclamo es el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien en los últimos días volvió a defender el beneficio ante el avance de las modificaciones impulsadas por la administración nacional. A través de sus redes sociales publicó un mensaje contundente: "¡Bahía es Zona Fría! ¡No te quedes callado! ¡Sumate a defender tu derecho!".

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Desde el municipio sostienen que las condiciones climáticas que atraviesa la ciudad durante el invierno justifican la continuidad del régimen y remarcan que la reducción en las tarifas resulta fundamental para miles de familias que deben afrontar un mayor consumo de gas durante los meses de bajas temperaturas.

¡Bahia es Zona Fría!

¡No te quedes callado!

¡Sumate a defender tu derecho! pic.twitter.com/oScrKPY3Kv — Federico Susbielles (@fsusbielles) July 3, 2026