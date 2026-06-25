Bahía Blanca se encamina a convertirse en sede de una de las inversiones agroindustriales más importantes de los últimos años en la Argentina. La empresa Louis Dreyfus Company (LDC) confirmó una inversión de US$ 400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de oleaginosas en el complejo industrial que posee en el puerto de la ciudad.

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El anuncio fue ratificado durante una reunión que mantuvieron directivos de la compañía con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde se analizaron los alcances del proyecto y su impacto en la infraestructura productiva y logística de la provincia.

La futura planta tendrá capacidad para procesar hasta 4.000 toneladas diarias de semillas de girasol, convirtiéndose en la mayor instalación del mundo dedicada a la molienda de este cultivo. Además, podrá industrializar soja, colza y camelina, ampliando las posibilidades de agregado de valor para la producción agrícola.

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El establecimiento se construirá dentro del complejo industrial que LDC ya opera en el puerto bahiense, aprovechando la infraestructura existente de almacenamiento, transporte y embarque para fortalecer uno de los principales nodos agroexportadores del país.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la incorporación de tecnología de última generación y un sistema energético sustentable basado en biomasa renovable obtenida a partir de cáscaras de girasol. Según la empresa, esta solución permitirá reducir emisiones de carbono y optimizar el consumo energético durante el proceso productivo.

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Las obras comenzarán este mismo año y representan una de las inversiones privadas más relevantes anunciadas recientemente para la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro también se destacó el crecimiento sostenido del cultivo de girasol en territorio bonaerense. Mientras que en la campaña 2020/21 se sembraron cerca de 990.000 hectáreas, en la campaña 2025/26 la superficie alcanzó 1,27 millones de hectáreas, lo que representa una expansión del 28%.

Además, se analizaron las oportunidades vinculadas a otras oleaginosas de alto contenido de aceite, como la camelina y la colza, materias primas cada vez más demandadas para la producción de biocombustibles avanzados destinados a mercados internacionales.

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Louis Dreyfus Company es uno de los principales exportadores agroindustriales de la Argentina y participa en distintas etapas de la cadena productiva, con operaciones portuarias, plantas de molienda, producción de biodiésel, centros logísticos y servicios para el sector agropecuario.