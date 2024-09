Los ministros bonaerenses de Justicia Juan Martín Mena, y de Seguridad, Javier Alonso, estuvieron en Bahía Blanca para seguir de cerca la investigación que lleva adelante la jueza federal María Gabriela Marrón sobre los cuatro atentados perpetrados en los últimos tres años en la ciudad. En principio, los funcionarios estuvieron reunidos con la magistrada y luego, participaron de una conferencia de prensa junto con el Intendente local Federico Susbielles.

“Venimos de cuatro atentados en Bahía y de tres años donde no se lograron avances. La policía de la provincia logró determinar que el Fiat Siena gris secuestrado a esta persona (Pablo ‘Bombita’ Dahua) es similar al usado en el atentado a La Cámpora. La jueza ordenó buscar ese auto, que lo encontramos y fuimos encontrando indicios que nos llevan a sospechar sobre la participación de esta persona con los atentados”, dijo Alonso.

Además, sostuvo: “Impedimos otros cuatro atentados”, en alusión a los artefactos explosivos listos para ser utilizados que fueron incautados durante los allanamientos relacionados con la investigación del crimen de “Denis” Alarcón.

Por su parte, el Jefe Municipal sostuvo: “Tenemos una justicia que por fin está actuando con la celeridad y el compromiso que estas causas merecen. No tengo dudas que vamos a poder avanzar en el esclarecimiento de un hecho, algo que no tengo ninguna duda que los bahienses necesitamos. Hace cuatro años a mí me tocaba no estar sentado en esta silla, pero sí haber recibido la solidaridad de todos. Una ciudad que puede tener pensamientos y miradas distintas, pero que ha sido siempre un lugar de respeto y sana convivencia. Los atentados nos lastimaron y preocuparon a todos”.

Junto al ministro de Seguridad de la provincia, @javialonsook, y el ministro de Justicia, @juanmmena, presentamos los avances en la causa de Pablo Dahua, acusado de asesinato y sospechoso de ser autor material de los cinco atentados ocurridos en la ciudad. pic.twitter.com/qwISYeNxde — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 19, 2024