Una falla eléctrica en el sistema de bombeo que mueve el agua hacia la zona alta de Bahía Blanca afectó este sábado el suministro, según informó ABSA.

La entidad sostuvo que la situación impacta en los barrios Harding Green, 9 de noviembre, Stella Maris, Don Bosco, Solares Norte, El Maitén, El Nacional, San Agustín, Altos de Bahía, Palos Verdes, Patagonia, Nueva Espora, Patagonia Norte, Viajantes del Sur, Luz y Fuerza, San Jorge, San Vicente, BACE, Villa Aeropuerto, La Reserva, La Cañada, Las Acacias y Aldea Romana.

"Se trabaja de manera coordinada para restablecer el funcionamiento del sistema y normalizar el servicio", señaló ABSA.

