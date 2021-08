Diego tiene 24 años, es de Bahía Blanca y a través de un video contó un caso de discriminación que lo tuvo como protagonista. El sábado pasado el joven había ido con su hermana y un amigo a tomar un trago al bar "Barone" donde vivió una dolorosa situación.

"Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía, de hecho para la próxima me dijeron que me maquille menos. Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va", relató en la filmación.

"Me parece discriminativo y me parece una m..... básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta", expresó el joven daminificado que dio a concoer su caso.

Por su parte, Jonathan, dueño del lugar no desmintió lo que denunció el joven. En declaraciones al TN, explicó: "Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó". Y se defendió: "Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado".