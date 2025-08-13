Olimpo se consagró campeón del básquet bahiense tras una serie a cinco partidos contra Napostá que tuvo de todo: estadios repletos, un final dramático y hasta un incidente violento en la tribuna. La definición se jugó en el estadio Osvaldo Casanova, con más de 3.000 personas en las gradas, un marco que recordó a los grandes hitos deportivos de la ciudad.

En Bahía Blanca, conocida como la capital del básquet argentino y cuna de leyendas como Emanuel Ginóbili, la final de la Asociación Bahiense de Básquet (ABB) es mucho más que un campeonato local: es el evento deportivo del año para la ciudad y su región. Sin equipos en la Liga Nacional desde 2021, el torneo doméstico se convirtió en el centro de atención de miles de fanáticos que siguen cada partido como si fuera una final mundialista.

El más campeón de la Capital Nacional del Básquet.

El aurinegro ganó 92-88 en suplementario tras igualar en 77, con el MVP Fausto Ruesga (ex Selección Argentina) brillando con 24 puntos y 14 rebotes. La celebración invadió el parquet y luego las calles bahienses, en contraste con los duros meses que la ciudad atravesó por la trágica inundación de marzo.

Piñazo



El incidente en la platea de Olimpo que detuvo la final en el Casanova

La fiesta se vio empañada en el partido 4, cuando el hermano de un jugador de Olimpo agredió a un dirigente con un golpe de puño tras arrojar una botella. Fue detenido y recibió 4 años de suspensión para ingresar a partidos de la ABB. Olimpo repudió el hecho y aplicó derecho de admisión.

Napostá tendrá revancha en la segunda etapa del torneo, mientras que Olimpo sueña con repetir para quedarse con el título bahiense 2025.

