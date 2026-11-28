La Provincia de Buenos Aires anunció una obra de infraestructura portuaria que busca mejorar la capacidad exportadora del sur bonaerense y fortalecer la conexión con los mercados internacionales. Se trata de la profundización del calado operativo del estuario de Bahía Blanca, que pasará de 45 a 51,5 pies y beneficiará directamente a los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

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El subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense, Juan Cruz Lucero, celebró el anuncio realizado por el gobernador Axel Kicillof y explicó que los trabajos permitirán que los buques petroleros que transiten por el primer tramo de la Ría, de más de 100 kilómetros, puedan navegar con su capacidad de carga completa.

En declaraciones a Radio Provincia, Lucero sostuvo que se trata de una obra "muy relevante" porque le dará "un salto de competitividad muy fuerte al puerto de Coronel Rosales".

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El proyecto contempla una inversión superior a los USD 200 millones y apunta a mejorar las condiciones de navegación. Según explicó el funcionario, esto permitirá reducir los tiempos de espera de los buques cerealeros, petroquímicos y petroleros, que actualmente dependen de las condiciones de las mareas para completar sus operaciones.

La estimación oficial es que las embarcaciones podrán ahorrar hasta ocho horas, una mejora que alcanzará a los distintos sectores productivos vinculados con ambas terminales portuarias.

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"Estas obras preparan los dos puertos para los próximos 20 años", afirmó Lucero. También precisó que el proyecto incluye trabajos de ensanche en algunos sectores de la Ría, lo que permitirá incrementar la capacidad de exportación de hidrocarburos.

En ese sentido, el subsecretario destacó el papel estratégico de Coronel Rosales en la logística energética y aseguró que el puerto "se consolidará absolutamente como la puerta de salida de Vaca Muerta".

Además, anticipó que en las próximas semanas finalizará otra obra iniciada el año pasado, que permitirá que varios buques puedan cargar combustible en simultáneo. Según explicó, esa infraestructura también contribuirá a mejorar la competitividad y aumentar el ingreso de divisas.

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Por último, Lucero vinculó estas inversiones con la recuperación de YPF y destacó la decisión estatal de 2012 de avanzar con inversiones en infraestructura básica.