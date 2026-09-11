La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que incorpora a adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal, volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la edad de punibilidad y las condiciones de las instituciones destinadas a alojar a jóvenes que atraviesan procesos judiciales.

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En diálogo con Radio Voz, el director de la Casa de Contención Tandil, Esteban André, analizó los alcances de la nueva normativa y cuestionó que la discusión quede concentrada exclusivamente en la reducción de la edad de imputabilidad.

Una mirada crítica sobre el nuevo régimen

André explicó que, antes de la modificación, el sistema de responsabilidad penal juvenil alcanzaba a jóvenes de 16 y 17 años, mientras que el nuevo esquema incorpora también a quienes tienen entre 14 y 15 años. Además, contempla un tope máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves.

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En ese contexto, remarcó que quienes trabajan en las instituciones continúan enfocados en el acompañamiento cotidiano de los jóvenes.

“Nosotros estamos abocados a la tarea de trabajar día a día con los chicos en lo que requiere y en lo que implica el trabajo cotidiano con ellos”, explicó.

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Sobre el funcionamiento de la Casa de Contención Tandil, señaló que allí permanecen jóvenes que atraviesan procesos penales y que el abordaje parte de considerarlos sujetos de derecho.

El trabajo incluye la escolarización, espacios educativos no formales, deporte, recreación y tiempo libre, dentro de un esquema que, según destacó, tiene “carácter socioeducativo”.

“No resuelve absolutamente nada”

Consultado específicamente sobre la reducción de la edad de punibilidad, André fue contundente:

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“El bajar la edad de punibilidad no resuelve absolutamente nada”.

De todos modos, aclaró que respeta la institucionalidad y el funcionamiento democrático, y destacó las medidas que se vienen implementando en la provincia de Buenos Aires para adecuar las instituciones a las nuevas exigencias.

Entre ellas, mencionó mejoras edilicias y la incorporación de recursos humanos. En el caso de la Casa de Contención Tandil, indicó que se estaban sumando nuevos operadores para acompañar a los jóvenes durante su permanencia.

“Gente capacitada que oportunamente se los evaluó, que se capacitaron. Eso hace a la calidad de la ejecución de la política pública y creo que ahí hay que sentar el debate”, sostuvo.

El dato que aportó sobre las causas penales

Uno de los principales argumentos de André estuvo relacionado con la dimensión cuantitativa de la problemática.

Según los datos de investigaciones penales preparatorias (IPP) correspondientes a 2025 que mencionó durante la entrevista, el 2,2% de las causas iniciadas a partir de denuncias por delitos involucró a menores de edad, mientras que el 97,67% correspondió a personas mayores.

“Entonces, desde lo cuantitativo, esta modificación yo creo que no cobra mucha relevancia”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el debate público se tensionó de manera equivocada al poner el foco casi exclusivamente en la edad de punibilidad.

Una discusión que, según André, debe ser más amplia

El director de la Casa de Contención consideró que alrededor de los jóvenes involucrados en delitos se construyó “una representación simbólica” que, a su entender, es reproducida en determinadas ocasiones por los medios de comunicación y termina instalándose como sentido común.

Por eso, planteó que la discusión debería incorporar las distintas problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes y no limitarse a la respuesta penal.

“El tema me parece que pasa por otro lado. Pasa de pensar un sistema integral que de alguna manera no solamente pongamos la atención en la delincuencia juvenil, sino en las situaciones problemáticas que atraviesan los jóvenes”.

André vinculó además esas situaciones con el contexto social y económico. “Los jóvenes me parece que son los sectores que impactan la crisis que estamos sumidos, desde hace bastantes años”, señaló.

La importancia del abordaje socioeducativo

Para el funcionario, la respuesta institucional debe contemplar la restitución de derechos y el acompañamiento pedagógico de quienes ingresan al sistema penal.

“Los chicos viven en un dispositivo que es de carácter socioeducativo y se plantea la restitución de derechos permanentemente con ellos, pensando e invitándolos a reflexionar permanentemente por qué llegan ahí”, explicó.

En ese punto, sostuvo que la sanción también debe tener una dimensión educativa.

“Esa es la tarea pedagógica que implica asumir una dimensión socioeducativa de la sanción y eso se viene haciendo hace muchos años”.

Finalmente, André reclamó que la discusión no quede atrapada en posiciones ideológicas y pidió avanzar en el fortalecimiento de las instituciones existentes.

“Tenemos un sistema normativo antes de la modificación que es de primer nivel, que me parece que hay que trabajar fuertemente en sostenerlo, en darles recursos, en mejorar la calidad, pero me parece que también tenemos que elevar los techos de discusión”, concluyó.