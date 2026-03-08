La temporada de verano en Mar del Plata dejó un balance “regular” para el sector turístico, con niveles de ocupación moderados y una marcada caída en el consumo, especialmente en gastronomía y entretenimiento.

Tras el cierre de enero y febrero, operadores turísticos y referentes de distintos rubros coincidieron en que la actividad estuvo lejos de ser mala, pero tampoco alcanzó los niveles esperados. Según un relevamiento realizado por el diario La Capital, la ocupación promedio se ubicó entre el 65% y el 70%, con picos de demanda hacia fines de enero y durante el fin de semana de Carnaval.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata señalaron que la actividad tuvo un “comportamiento espasmódico”, con momentos puntuales de mayor movimiento y predominio de estadías cortas, que en promedio rondaron los 3,5 días.

En el sector hotelero indicaron que, para considerar una temporada “satisfactoria”, la ocupación debería ubicarse cerca del 80% durante enero y febrero. Sin embargo, los niveles registrados quedaron por debajo de ese objetivo.

“La temporada fue regular; no fue buena. Los hoteles de tres estrellas en adelante fueron los que más trabajaron en general. La ocupación global superó levemente el 65%, con mayor movimiento los fines de semana”, explicó la propietaria de un hotel céntrico.

En el segmento extrahotelero, que incluye alquileres de casas y departamentos, el balance fue algo más optimista. Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata indicaron que el promedio de ocupación rondó el 70%.

La vicepresidenta de la entidad, Verónica Berasueta, detalló que en enero la ocupación fue del 75%, mientras que en febrero se ubicó cerca del 65%. No obstante, aclaró que los números aún están por debajo de los del año pasado y lejos del récord alcanzado en el verano de 2023.

“Los turistas eligieron estadías cortas y predominó el turismo de cercanía. El mejor fin de semana del verano fue el de Carnaval, cuando alcanzamos cerca del 90% de ocupación en el centro”, señaló.

Una evaluación similar hizo el secretario general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Pablo Santín, quien afirmó que el promedio de ocupación “apenas superó el 65%”.

“En otros años hemos tenido un 80% de reservas, con picos del 100%. La temporada no fue ni la peor, como en pandemia, ni la mejor, porque hubo veranos con números más positivos”, explicó.

Más allá de la ocupación, uno de los principales problemas fue la caída del gasto turístico. En el rubro gastronómico, distintos empresarios señalaron que el consumo promedio bajó alrededor de un 20% respecto al verano pasado.

Datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica también muestran una disminución en la cantidad de tickets emitidos durante las últimas dos temporadas, mientras que los montos de compra quedaron por debajo de los aumentos por inflación, lo que generó “rentabilidades inexistentes o deficitarias”. En algunos casos, la merma en el gasto llegó al 30%, según relataron comerciantes del sector.