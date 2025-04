Este lunes la cámara baja sancionó la Ley que suspende las PASO en una sesión que fue tomada por un punto que no estaba en el orden del día, los plazos electorales. Y es que zanjada la discusión en torno al desdoblamiento, luego de que Cristina Kirchner ordenara a su tropa desistir de las concurrentes, el tratamiento de las Primarias fue prácticamente un trámite express.

Las Primarias fueron rehén de una disputa que va más allá de cuántas veces los bonaerenses tengan que ir a las urnas, el fondo del debate en la interna peronista, es por el bastón de mariscal que, tal parece, no es del agrado de La Cámpora que sea el Gobernador el que tome la posta que dejó la lider del espacio. En ese marco, el cronograma electoral se ha vuelto el nuevo caballito de batalla del bloque de Unión por la Patria y con el calendario corriendo, el cuento de la buena pipa se prepara para empezar otra vez.

Este lunes, la Junta Electoral citó al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a las autoridades de ambas cámaras y a todos los jefes de bloque, para explicarles que es “materialmente imposible” cumplir con los tiempos que fija la ley electoral de la Provincia N° 5109. Facundo Tignanelli y Teresa García, presidentes del bloque de UxP en Diputados y el Senado respectivamente, pegaron el faltazo, y lo propio hicieron los radicales. Según quedó expuesto en el debate en la cámara baja, consideran que la norma en cuestión fija sólo los plazos mínimos y no habría mayores inconvenientes en ajustarse a la misma.

Este nuevo debate se enmarca en la letra chica del proyecto de suspensión de las PASO aprobado en la cámara alta que, si bien fue enviado por el Ejecutivo de Axel Kicillof, fue amputado antes de llegar al recinto. Se eliminaron los artículos que establecían plazos electorales más amplios para cierre de alianzas y presentación de listas. Así las cosas, y con una advertencia de la Junta Electoral en cuanto a la imposibilidad de cumplir con los tiempos establecidos en la 5109, la Comisión de Reforma Política y del Estado en Diputados, fijó una reunión informativa para este martes.

Emiliano Balbín, presidente de la comisión de Reforma Política y del Estado de la cámara de Diputados.

“La reunión de mañana tiene que ver con encontrar claridad respecto de lo que queda pendiente, y no voy a entrar en polémica con el ministro (Bianco), la intención de acá es es que demos una vuelta de página y podamos resolver una cuestión que a toda la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, no a esta legislatura, no solamente al gobernador, sino para darle certeza al ciudadano en la provincia de Buenos Aires”, aseguró Emiliano Balbín sobre la convocatoria a la que fueron citados miembros del Ejecutivo y autoridades de la Junta Electoral.

Consultado por LANOTICIA1.COM sobre el motivo de la ausencia del bloque en la reunión de este lunes, el diputado explicó: “Nosotros estábamos esperando la reunión de mañana para interiorizarnos de cuáles son cuáles son esos argumentos. A nosotros nos pareció importante siempre que el debate se dé en el marco de esta legislatura. Nos pareció que la Comisión de Reforma Política era la comisión natural para debatir”.

Y agregó: “Por eso fue la primer convocatoria de comisión de la Cámara de Diputados en el mes de marzo, cuando había algunos proyectos que no habían tenido estado parlamentario, también los incluimos, cuando había algunos proyectos que no estaban en el la comisión también los incluimos”.

“La idea nuestra era dar el puntapié inicial a ese debate, si hubiéramos iniciado hace 2 meses no estaríamos hoy quejándonos sobre la leche derramada. Así que para nosotros es importante mañana lograr una vuelta de página, que se aclare, que se dé certeza, no para el gobierno, no para esta legislatura, sino, lo vuelvo a reiterar, para el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, que no sabe cuándo va a ir a votar, porque es parte de las instituciones que tenemos que darle nosotros ciertas reglas claras”, subrayó.

“Porque como se dijo en el recinto hoy, que una regla no escrita, que estas discusiones se dan los años pares y no los impares, porque se empieza a mezclar cuáles son los beneficios para uno, los beneficios para otro, donde el gobernador, el presidente elige en qué día le conviene, cuándo y cómo, entonces, para nosotros esta es una discusión que se debería haber dado el año pasado, pero sin embargo vamos a dar el debate mañana”, remarcó el legislador radical.

Respecto al temario del encuentro que tendrá lugar este martes desde las 11.00 en la sala 30 del palacio legislativo, Balbín destacó que desde su bloque consideran “importante que no hay una observación por parte de la Junta respecto de la legalidad o constitucionalidad de lo que quedó hoy consagrado en la ley. Respecto de que no estamos convocando a algo inconstitucional o algo que está fuera de la ley, sino que no es una cuestión material entendible”.

En cuanto al calendario electoral que fija la 5109, Balbín aseguró que considera que están bien los fijados en la norma. En esa línea aclaró que no desestiman la advertencia de la Junta Electoral: “Queremos conocer de boca de ellos cuál es la posición, cuáles son los plazos, qué es lo que plantea, cuáles son las modificaciones” Y añadió: “Hoy quedó en claro en el recinto que se puede interpretar de varias maneras lo que dice la ley 5109, con lo cual podemos acordar cuáesl pueden llegar a ser los plazos definitivos”.

Para finalizar, y ante la pregunta sobre si hay chances de llegar a un punto medio entre los tiempos que establece la Ley y que defienden desde La Cámpora y los que pide el Gobernador, Balbín se limitó a responder: “Buscaremos lo mejor para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”.