Un repartir de carne había denunciado el 2 de febrero el robo de 300 mil pesos pero las cámaras de seguridad no coincidieron con el relato que había declarado y quedo detenido por “falsa denuncia”.

“Se pudo determinar que el chófer y su acompañante estaban falseando sus versiones y que además los registros de video no mostraban la cronología relatada por el denunciante y su compañero, sino que además no podía observarse a ninguna persona acercándose al camión”, expresaron desde la Sub DDI de Balcarce.

Ante la posibilidad de un “autorobo” las fuerzas de seguridad realizaron dos allanamientos en la ciudad de Mar del Plata. No encontraron el dinero sustraído pero secuestraron celulares para su análisis.

El acompañante del conductor del camión también fue notificado por el delito de hurto y falsa denuncia. En tanto, el chofer quedó detenido además por tenencia ilegal de arma de fuego.