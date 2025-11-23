Balcarce se prepara para ingresar en la era de la movilidad sustentable con la construcción de su primera dársena de carga para autos eléctricos. El proyecto, impulsado por la Cooperativa de Electricidad local, representa un avance en la modernización del sistema de transporte y en la incorporación de tecnologías limpias en la ciudad.

Ads

La nueva dársena estará ubicada en la sede de la entidad, en la intersección de la avenida Kelly y calle 21, un punto estratégico tanto para vecinos como para conductores que circulan por la región. La obra coloca a Balcarce en sintonía con otras ciudades de la provincia que ya cuentan con infraestructura similar, como Mar del Plata, Chascomús y Dolores.

El presidente de la Cooperativa, Mario Sotelo, destacó que la iniciativa forma parte de un plan más amplio para promover el uso de vehículos eléctricos y reducir el impacto ambiental. “La implementación de esta dársena y la adquisición del vehículo eléctrico reflejan el compromiso de la Cooperativa con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente”, señaló.

Ads

En paralelo a la construcción de este punto de carga, la Cooperativa incorporó un auto eléctrico Geely, que será utilizado por el área social para el traslado de pacientes en tratamiento hacia Mar del Plata.

Ads