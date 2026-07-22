En un emotivo acto en el recinto del Concejo Deliberante, fueron distinguidos los ocho bomberos voluntarios de Balcarce que integraron la misión humanitaria desplegada en Venezuela luego de los terremotos que azotaron ese país en junio de este año.

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La ceremonia fue encabezada por las autoridades del cuerpo legislativo, encabezada por el presidente Agustín Cassini, y tuvo como objetivo destacar el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo demostrado por los integrantes de la delegación balcarceña durante una intervención internacional de alta complejidad.

Los reconocidos fueron Fernando Alessio, quien además se desempeñó como líder del contingente argentino, Federico Mancini, Nicolás Cucci, Sebastián López, Federico Cattaneo, Gonzalo Castrillo –estuvo su papá-, Lautaro Vignate y Santiago Vivas.

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Todos ellos forman parte de la Brigada PUMA USAR ARG-13, unidad especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas perteneciente a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, con capacitación para intervenir en emergencias de gran magnitud tanto en el país como en el exterior.

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Durante la misión desarrollada en Venezuela, los bomberos trabajaron junto a equipos nacionales e internacionales en tareas de localización y rescate de personas, evaluación de estructuras y asistencia humanitaria, en el marco del operativo organizado tras el devastador sismo.

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El reconocimiento del Concejo Deliberante puso en valor no solo la preparación técnica de los integrantes de la brigada, sino también el orgullo que representa para Balcarce contar con bomberos capaces de integrar este tipo de misiones internacionales, llevando la solidaridad y el profesionalismo de la ciudad a escenarios donde cada minuto resulta decisivo para salvar vidas, según publicó La Vanguardia.