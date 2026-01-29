La víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja —padre de sus seis hijos— por violencia de género, el último lunes.

A pedir una orden de restricción de acercamiento por hechos ocurridos el domingo, la denunciante manifestó que su pareja la drogaba y expresó su temor de que lo mismo ocurriera con los menores en el entorno familiar.

Según informó La Vanguardia, la Fiscalía Descentralizada ordenó trasladar a los seis niños al Hospital Municipal para realizar pruebas toxicológicas. Los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 meses y los 13 años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre, según los informes médicos.

Con esos informes, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del presunto victimario, sobre quien pesaba ya una condena anterior.

Tras la orden judicial, se allanó la vivienda familiar y en el procedimiento se secuestró cocaína. Además, encontraron restos de clorhidrato de cocaína sobre una mesada del domicilio.

La persona detenida declaró ante la Fiscalía, negó haber “jamás drogado" a sus hijos y manifestó que la madre tendría problemas psiquiátricos. A pesar de su defensa, continuará detenido en el Penal de Batán mientras la investigación sigue su curso.

Los seis niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño. Por ahora, resta esclarecer de qué manera y por quién fueron suministradas las sustancias a los menores.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito con una pena prevista de entre 6 y 20 años de prisión.

En las últimas horas, paralelamente, trascendió que la Fiscalía evaluaría la validación de las pruebas obtenidas en el hospital para descartar posibilidades de falsos positivos en los análisis toxicológicos. Esa confirmación será clave para sostener la imputación por suministro de estupefacientes.

Además, hay un elemento clave que es el secuestro de una lata de leche en polvo en el domicilio que dio un resultado pericial no concluyente para cocaína.

