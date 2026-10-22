Un incendio en un criadero de aves ubicado sobre la Autovía 226, a la altura del kilómetro 71, provocó la muerte de alrededor de 12.500 pollitas ponedoras.

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El establecimiento —perteneciente a la firma Nutrisur— ubicado en cercanías de Balcarce. El fuego demandó la intervención de una dotación de 20 bomberos voluntarios, que trabajó en el lugar para extinguir las llamas.

El foco ígneo afectó una de las naves del criadero, de aproximadamente 140 metros cuadrados. A pesar de la gravedad del episodio, los bomberos lograron evitar que el incendio se propagara a otra nave y a una vivienda ubicada dentro del predio.

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Según los primeros datos, unas 140 aves fueron rescatadas, aunque sobrevivieron con heridas como consecuencia del siniestro. Las causas que originaron el fuego todavía no fueron determinadas, según publicó Radio GaBal.

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