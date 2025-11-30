Con un domingo mayormente nublado, vecinos de Balcarce y fieles de distintos puntos de la Provincia participaron de la peregrinación a la sierra La Barrosa, una actividad organizada por la Parroquia San José y acompañada por el grupo Haciendo Senderos, según informó PuntoNueve.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Para llegar a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes”, que marcó el espíritu de la caminata. La convocatoria comenzó en el acceso al sendero Héroes de Malvinas, al pie de la sierra, donde los participantes iniciaron el ascenso.

La peregrinación culminó en la cruz de la cima, punto en el que se celebró la Santa Misa presidida por el párroco Padre Pablo Etchepareborda, quien invitó a los presentes a vivir la experiencia en comunidad y en reflexión.

La propuesta se consolida como una de las actividades espirituales más concurridas de Balcarce, con un marco natural que suma cada año a visitantes de diferentes localidades bonaerenses.

