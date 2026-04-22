Balcarce: presentan el libro "Testimonios" de Osvaldo Logares con relatos de Maradona y otras figuras históricas
El periodista presentará su libro este miércoles 22. La obra reúne entrevistas y anécdotas con figuras como Diego Maradona y otras personalidades destacadas del deporte, la política y la cultura. La actividad es abierta y gratuita.
El periodista Osvaldo Logares presentará su libro “Testimonios” este miércoles 22 de abril en la ciudad de Balcarce, en una actividad abierta a toda la comunidad.
El encuentro se realizará desde las 20.00 en la Casa del Bicentenario de Balcarce, con entrada libre y gratuita.
El anuncio fue realizado por el subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, quien destacó la trayectoria del autor y el valor del material que reúne la obra.
El libro recopila experiencias y entrevistas realizadas por Logares a lo largo de su carrera, incluyendo encuentros con figuras internacionales como Muhammad Ali, Madre Teresa de Calcuta, Juan Manuel Fangio, René Favaloro, Guillermo Vilas y Diego Maradona, entre otras personalidades del deporte, la política y la cultura.
“Será una linda oportunidad para tener de primera mano a alguien que ha entrevistado a semejantes figuras, con experiencias irrepetibles y anécdotas muy jugosas”, señaló el funcionario.
La presentación forma parte de una gira por la provincia de Buenos Aires, que ya incluyó localidades como General Belgrano, Ayacucho y Castelli.
El evento permitirá conocer el detrás de escena de entrevistas históricas y recorrer relatos que atraviesan distintas épocas y protagonistas.
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