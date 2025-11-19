La ceremonia premió a comunicadores balcarceños en las categorías de relato, gráfica, redes sociales y trayectoria. Además, se montó una muestra con trofeos e históricos objetos deportivos aportados por instituciones y atletas de la ciudad, entre ellos Racing Club, Ferroviarios, Felipe Pereyra y “La Máquina Ottaviano”.



Según informó el medio local PuntoNueve, durante la jornada también se exhibió el auto de Mario Alberghini, una pieza que despertó la atención de todos los presentes.

Como en cada edición, la familia de Abel Guariste —referente del periodismo deportivo balcarceño— participó de la ceremonia y fue la encargada de entregar las distinciones.

El tramo central de la jornada llegó con el reconocimiento a Jorge Durand por su extensa trayectoria en el ámbito local. Además, hubo un momento especial para recordar la labor de César Segundo Cheppi, quien trabajó en el Diario El Liberal y luego en La Capital de Mar del Plata.

