Balcarce ya comenzó a prepararse para una nueva edición de uno de los acontecimientos más representativos de su calendario turístico. La 22ª Fiesta Nacional del Postre se realizará del 9 al 12 de octubre de 2026, en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita.

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La celebración se desarrollará durante el fin de semana largo de octubre, una fecha elegida para favorecer la llegada de visitantes y aprovechar jornadas más extensas y condiciones climáticas favorables para las actividades al aire libre.

Cuatro días para disfrutar de la gastronomía

A lo largo de más de dos décadas, la Fiesta Nacional del Postre experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en una de las principales cartas de presentación turística de Balcarce.

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La propuesta reúne cada año a profesionales de la gastronomía, elaboradores artesanales, emprendedores, instituciones educativas y empresas vinculadas al sector.

Durante las jornadas se desarrollan demostraciones culinarias, clases magistrales, concursos, degustaciones y espectáculos, en una programación pensada para distintos públicos y edades.

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Para esta edición también fue confirmada la participación del cocinero Valentín Galdón Ritvo, quien estará presente con su propuesta gastronómica.

Además, Rocío Espinillo volverá a participar como una de las figuras vinculadas a la celebración, en su rol de madrina.

Una fiesta que también impulsa al turismo

La realización del encuentro durante octubre busca favorecer el movimiento turístico hacia Balcarce y generar un impacto positivo en distintos sectores de la economía local.

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La llegada de visitantes representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, al tiempo que permite mostrar la oferta gastronómica y turística de la ciudad.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Postre no solo funciona como un encuentro gastronómico, sino también como una herramienta de promoción turística para Balcarce y la región.

El Postre Balcarce, protagonista de la celebración

El evento tiene como principal protagonista al producto que lleva el nombre de la ciudad y que se convirtió en uno de sus símbolos más reconocidos.

Según la información difundida sobre la historia de la preparación, el Postre Balcarce fue creado en 1950 por Guillermo Talou a partir de una combinación de pionono, dulce de leche, crema, merengue, nueces y coco rallado.

Con el paso de las décadas, la preparación trascendió las fronteras de la ciudad y pasó a formar parte de la identidad gastronómica local.

Más de 70 años después de su creación, el Postre Balcarce continúa siendo una de las principales expresiones de la tradición culinaria de la ciudad, que cada año lo celebra con una fiesta que convoca a vecinos y visitantes.

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