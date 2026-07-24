Una escena de fuerte contenido político se vivió este jueves por la noche durante la décima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Balcarce. El concejal Edgar Foglia abandonó el lugar que ocupaba junto a los representantes de La Libertad Avanza y pidió trasladarse al sector del recinto donde se ubican los ediles del oficialismo.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local La Vanguardia, el movimiento ocurrió al inicio de la sesión y no pasó inadvertido entre los presentes, ya que expuso públicamente el distanciamiento que el concejal mantiene con el espacio libertario.

Días atrás, Foglia había sido desplazado de la última Comisión Permanente en la que todavía tenía representación. La decisión de cambiar físicamente de banca dentro del recinto fue interpretada como un nuevo capítulo en la ruptura política con La Libertad Avanza.

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El edil había llegado al Concejo Deliberante por el PRO y, tras distintos reacomodamientos políticos, pasó a integrar el interbloque opositor. Sin embargo, las diferencias con los representantes de LLA se profundizaron en las últimas semanas hasta derivar en su apartamiento de las comisiones.

Aunque durante la sesión no anunció un cambio formal de bloque ni modificó su situación institucional, la decisión de ubicarse junto al oficialismo fue leída como una señal política en medio de la reconfiguración de alianzas dentro del Concejo Deliberante de Balcarce.

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