El nene de 7 años baleado en una pelea vecinal en el asentamiento La Trapito, en Ricardo Rojas, continúa internado en el Hospital Posadas, donde fue operado dos veces y perdió un riñón. No hay parte médico oficial y todo lo que se conoce sobre su estado es información extraoficial aportada por fuentes del caso y familiares, según confirmó un periodista del canal Crónica desde el centro de salud.

El ataque ocurrió el viernes pasado alrededor de las 20.00, cuando una discusión entre dos familias vecinas —los Aguirre, uno de cuyos integrantes es padrastro del chico herido, y los parientes de Ayelén A.— escaló rápidamente hasta transformarse en una pelea a golpes. En medio del tumulto, una mujer gritó: “Traé el fierro”. De acuerdo al expediente, fue Ayelén A., hoy detenida, quien alcanzó el arma; entonces “Tom”, uno de los cuatro prófugos, se la sacó de las manos y comenzó a disparar. El chico quedó en la línea de fuego y recibió un impacto en el abdomen.

De acuerdo a lo que publicó el portal Infobae, una nena de 10 años fue quien advirtió que el menor estaba gravemente herido y gritó: “Le dieron un tiro a Papito”. La tía del chico lo encontró sentado en la calle, tomándose la panza, y él solo alcanzó a pedirle ayuda antes de desvanecerse. Su hermano lo alzó y lo trasladaron de urgencia a la Sala de Primeros Auxilios de Ricardo Rojas. Luego fue derivado al Hospital Materno Infantil de Tigre y finalmente al Hospital Posadas, donde permanece internado.

En la causa, testigos señalaron que en el barrio quemaron las luminarias de la cuadra “para que no se vean las maniobras de venta de droga” atribuidas a los sospechosos. También declararon que los acusados —apodados Peroti, El Chapa, Tom y Aye— vivían en la casa de Ayelén A. desde hace unos seis meses y que se turnaban para vender cocaína. Una de las tías de los prófugos incluso usa tobillera electrónica.

El enfrentamiento que terminó con el chico herido habría comenzado entre los Aguirre y los parientes de Ayelén A., aunque aún no está claro el motivo inicial del conflicto. Lo que sí está acreditado es que, tras el grito que pedía el arma, la mujer detenida la facilitó y uno de los prófugos fue quien abrió fuego. El niño quedó en medio de la balacera y los disparos derivaron en la pérdida de su riñón.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, dispuso varios allanamientos en la zona. Hasta ahora, solo Ayelén A., de 25 años, fue detenida, acusada de haber provisto el arma. Los otros cuatro implicados continúan prófugos. Según el periodista Bori, la tensión en el barrio persiste y la pelea entre las familias “no terminó”, aunque hoy la preocupación principal es saber si el chico podrá recuperarse.