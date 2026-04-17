Un violento episodio conmociona a Bahía Blanca: el exintendente interino y exsecretario de Economía Ramiro Villalba denunció que su casa fue atacada a tiros durante la madrugada del 10 de abril, en un hecho que ya es investigado por la Justicia bonaerense.

Ads

Según publicó el diario local La Nueva, la denuncia fue realizada horas después del ataque y aporta detalles clave sobre lo ocurrido. Uno de los datos más impactantes es que fue una de sus hijas quien descubrió los orificios de bala en una de las puertas de la camioneta familiar, cuando Villalba la llevaba a la escuela.

En su declaración, el exfuncionario relató que cerca de las 2 de la madrugada escuchó ruidos similares a “martillazos” y pensó que provenían de una medianera. Sin embargo, al salir de su casa encontró un mensaje intimidatorio pegado en uno de sus vehículos.

Ads

“Te llevaste toda la plata, te hiciste el garca, tenés 15 días para irte”, decía el cartel, según consta en la denuncia citada por La Nueva. El tono del mensaje refuerza la hipótesis de un ataque con características mafiosas.

Villalba también contó que, tras hallar la amenaza, dio una vuelta por la zona pero no detectó movimientos extraños. Incluso se cruzó con su vecino, Flavio Fuentes, quien le confirmó que también había recibido un mensaje similar.

Ads

Recién por la mañana, al advertir los impactos de bala, el exconcejal decidió radicar la denuncia. De acuerdo a registros de cámaras de seguridad en viviendas cercanas, los investigadores detectaron que se efectuaron al menos ocho disparos y que los atacantes escaparon en moto.

Consultado sobre posibles responsables, Villalba aseguró que “no tiene enemigos” y deslizó que podría tratarse de un error o una confusión. También remarcó que dejó la función pública en 2015.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°7, a cargo de la fiscal Marina Lara, y se mantiene bajo estricta reserva. Por el momento no hay detenidos.