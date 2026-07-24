Una ballena sei, cuyo nombre científico es Balaenoptera borealis, fue hallada este viernes a la mañana varada en una zona de bancos de arena del Río de la Plata, frente a la costa de San Isidro.

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En coordinación con la Prefectura Naval Argentina, un equipo especializado de la Fundación Temaikèn trabaja en el lugar, monitoreando el estado del animal y manteniendo su piel húmeda. La posibilidad de rescatar a la ballena dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar.

Las razones para su varamiento probablemente se deban a una combinación de factores ambientales o algún problema de salud, lo que generó que el animal se haya desorientado, haya ingresado río arriba y termine varado en un banco de arena, informó La Nación.

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Las ballenas sei adultas pesan entre 15 y 30 toneladas. Al quedar varada, la ballena sei soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos internos.

Esta clase de especies habita en el Mar Argentino y, en esta época del año, migra hacia el norte. Es por eso que, en estos momentos del año, es habitual encontrar ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata. De acuerdo con especialistas de Temaikén.

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