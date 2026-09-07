El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunció nuevas herramientas de financiamiento destinadas a la construcción y mejora de viviendas en territorio bonaerense, con tres líneas de crédito que ya se encuentran disponibles para los clientes de la entidad.

Ads

Durante la conferencia de los lunes, el titular del banco remarcó que la entidad mantiene vigente su línea tradicional de créditos hipotecarios a tasa fija en pesos, frente a las dudas que habían surgido públicamente sobre la continuidad de este tipo de financiamiento.

Según explicó Cuattromo, durante este año el Banco Provincia prevé colocar cerca de $10.000 millones en créditos hipotecarios tradicionales.

Ads

Créditos UVA a 20 años para construir

Una de las nuevas alternativas está destinada a quienes quieran construir su vivienda. Se trata de un crédito hipotecario UVA con un plazo de hasta 20 años, con tasas fijas desde el 9% y actualización vinculada a la inflación.

La principal novedad de la propuesta es la incorporación de un tope asociado a la evolución de los salarios.

Ads

El mecanismo establece que el crédito se actualizará mensualmente por inflación y por el índice de variación salarial. Si la cuota ajustada por inflación supera en más de un 2% la evolución de los salarios, el Banco Provincia absorberá la diferencia.

De acuerdo con Cuattromo, esto busca evitar que las familias sufran un aumento abrupto de la cuota en contextos de pérdida del poder adquisitivo.

El funcionario también recordó que el Banco Provincia mantiene una herramienta para quienes tomaron créditos UVA antes de 2019. En esos casos, si la cuota supera el 35% del ingreso familiar, el banco puede subsidiar la diferencia, sin generar un nuevo préstamo ni extender el plazo de la deuda.

Ads

La nueva línea para construcción ya está vigente, contempla hasta 20 años de plazo y se gestiona en las sucursales del banco.

Financiamiento para viviendas industrializadas

La segunda alternativa está orientada a la compra de viviendas industrializadas o modulares.

En este caso, se trata de préstamos personales de hasta 8 años de plazo, con ajuste UVA y tasas desde el 9%.

El financiamiento puede alcanzar hasta $100 millones, aunque el monto final dependerá de las características y especificaciones de cada vivienda.

Una de las diferencias centrales respecto de la línea hipotecaria es que no se trata de un préstamo hipotecario, sino de un crédito personal.

Además, el proceso de contratación será completamente digital. El comprador podrá acordar las condiciones con la empresa que comercializa la vivienda y luego aceptar la oferta de crédito a través de Cuenta DNI o Home Banking.

Hasta $50 millones para materiales de construcción

La tercera línea está pensada para quienes necesiten refaccionar, ampliar o mejorar una vivienda.

El préstamo permitirá financiar la compra de materiales de construcción en corralones, con un monto de hasta $50 millones y un plazo de hasta 72 meses.

A diferencia de las opciones UVA, en este caso las tasas serán fijas y en pesos.

También será un proceso completamente digital. El cliente deberá realizar la operación directamente con el corralón, que le ofrecerá las alternativas de financiamiento disponibles del Banco Provincia.

Una vez acordadas las condiciones, la persona podrá aceptar el crédito desde su celular mediante Cuenta DNI o Home Banking, de manera similar a otras operaciones de financiación para la compra de bienes.

El objetivo: impulsar la construcción bonaerense

Cuattromo destacó que las nuevas herramientas fueron trabajadas junto con el gobernador bonaerense y el equipo económico de la Provincia.

El objetivo, según explicó, es que los recursos del banco tengan impacto directo sobre la construcción, una actividad que además genera efectos sobre otras ramas de la economía.

En ese sentido, señaló que el desafío es canalizar financiamiento hacia sectores que tengan un efecto multiplicador sobre la actividad económica, especialmente en un contexto que consideró adverso para la industria de la construcción.

Las tres nuevas líneas ya se encuentran vigentes y disponibles a través de los canales de comercialización del Banco Provincia.