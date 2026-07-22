Este miércoles, fans y vecinos se reunirán en la emblemática gigantografía de Emiliano "Dibu" Martínez, en Mar del Plata, con el objetivo de pedirle al arquero campeón del mundo que no abandone la Selección Argentina.

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La juntada se produce en medio tras la publicación en Instagram donde sugirió que era momento de analizar "si es tiempo de dar un paso al costado".

Ante esto, los organizadores invitaron a la comunidad a concurrir con camisetas y banderas albicelestes bajo la consigna "No te vayas, Dibu".

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Con banderas argentinas, camisetas de la Selección y mensajes de apoyo, los asistentes se acercaron para respaldar al campeón del mundo ‘22 y subcampeón ’26. "Estamos para hacerle el aguante y para alentar a la Selección y al Dibu, nuestro referente marplatense. Le pedimos: Dibu, no te vayas. Hay muchos nenes que se animaron a jugar a la pelota gracias a vos. El arco argentino está bien custodiado con él, es el mejor arquero que tuvo la Selección Argentina en la historia", expresaron hinchas presentes en declaraciones a Canal 8.

Consultado sobre el tema al regresar a la ciudad, su padre, Alberto "Beto" Martínez, prefirió no dar definiciones sobre la carrera de su hijo: "Eso no me lo pregunten a mí, soy el padre. Él tendrá que decidir sus cosas, tiene 33 años", señaló.

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Sin embargo, aseguró que el futbolista "está bien" y valoró el desempeño del plantel argentino pese a las complicaciones físicas sufridas en el tramo final del torneo.